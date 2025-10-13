بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الاثنين، عن مئات الأسرى الفلسطينيين من سجونها، ضمن صفقة تبادل الأسرى المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار، بعد ساعات من تسليم كتائب القسام 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء للصليب الأحمر في مدينتي غزة وخانيونس.

وأفادت مصادر صحفية، بأن حافلات تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين مفرج عنهم من سجن عوفر وصلت اليوم الاثنين إلى بيتونيا في رام الله وسط الضفة الغربية.

وقبل ذلك، أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين ببدء تحرك حافلات تنقل أسرى محررين من سجون الاحتلال تنفيذا لاتفاق تبادل الأسرى الذي انطلق صباح اليوم الاثنين.

وتعليقا على عملية الإفراج، قال مدير إعلام مكتب الأسرى الفلسطينيين للجزيرة إن "تحرير الأسرى ووقف الحرب في غزة يوم وطني كبير"، مضيفا أنه "سيتم إطلاق عدد من الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال منذ عقود"، وأن "لاحتلال يحاول التنصل من التزاماته في كل اتفاق".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاثنين، أنَّ كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة، أفرجت عن أسرى الاحتلال الـ 20 لدى المقاومة، ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، أن التزامها بتنفيذ التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار، مشددةً على أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتّب عليه من التزامات بموجب الاتفاق، واستكمال تنفيذ بنوده كافة.

وقالت، إن "تحرير أسرانا الأبطال، ومن بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية الذين قضوا عقودًا طويلة خلف القضبان، هو ثمرة بطولة وصمود شعبنا العظيم في قطاع غزة، وأبنائه في المقاومة الباسلة، وهو وفاءٌ من المقاومة بعهدها لشعبها وأسراها، وتجسيد لإرادة التحرير التي لا تنكسر أمام بطش النازيين الجدد".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات