حماس: المقاومة أنهت إحصاء الأسرى الأحياء تمهيدًا لتسليمهم عبر 3 محاور

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بأن فصائل المقاومة أنهت إحصاء الأسرى الأحياء وتوزيعهم على نقاط داخل قطاع غزة تحضيرا لتسليمهم.

وأضاف المصدر، في حديث مع قناة الجزيرة، اليوم الأحد، بأن وفدي المقاومة والصليب الأحمر سيلتقيان الليلة للاتفاق على آلية تسليم أسرى الاحتلال، وأن عملية تسليم أسرى الاحتلال ستتم عبر 3 محاور مختلفة في قطاع غزة.

وقال المصدر في حماس، إن الحركة أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء لتحسين قوائم الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.

وأشار إلى أن الوسطاء ما زالوا يعملون للتوصل إلى تسوية نهائية بشأن قوائم الأسرى رغم رفض الاحتلال، وذلك في أعقاب الأنباء الواردة عن تعنت إسرائيلي على بعض أسماء قادة الحركة الأسيرة.

وأضاف القيادي في الحركة بأن فصائل المقاومة جددت التزامها بالإفراج عن أسرى الاحتلال وفق الإطار الزمني المتفق عليه.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني وجود عقبات معقدة لا تزال تحول دون الإعلان الرسمي عن قوائم الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل، والتي تشمل أسرى قطاع غزة والنساء والأطفال.

وأوضح المكتب أن الجهود تُبذل على مدار الساعة لتجاوز هذه العقبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، وأكد أن الإعلان عن الأسماء وتفاصيل الصفقة كافة سيتم فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية حتى آخر اسم.

وفي يوم أمس، أفادت مصادر خاصة لـ"التلفزيون العربي" بأنّ الفصائل الفلسطينية ضغطت لتحرير قادة الحركة الأسيرة ضمن صفقة التبادل المرتقبة، إلا أنّ الاحتلال رفض ذلك مهددًا بتفجير الاتفاق.

وأوضحت المصادر أنّ قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم تضم 250 أسيرًا، من بينهم 200 من المحكومين بالمؤبدات، بينما البقية من أصحاب الأحكام العالية.

وأضافت أنّ "الاحتلال رفض الإفراج عن عدد من القادة البارزين"، من بينهم عبد الله البرغوثي، ومروان البرغوثي، وحسن سلامة، وإبراهيم حامد، وعباس السيد وجمال أبو الهيجا وغيرهم.

وذكرت المصادر، أن الفصائل الفلسطينية، تمكنت من انتزاع قرار بتحرير الأسيرين، أيهم كممجي، المعتقل منذ عام 2006 وأحد المشاركين في عملية الهرب من سجن جلبوع، ومحمود عيسى، الأسير منذ عام 1993، وغيرهم.

وبيّنت المصادر أنّه بمجرد تسلّم المقاومة معلوماتٍ دقيقة عن مصير الشهداء وأسرى 7 أكتوبر وما بعده، ستُبلِغ ذويهم مباشرة. كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات بشأن الأسرى والجثامين لدى الجانبين، بما في ذلك المفقودون منذ يوم 7 أكتوبر.