الاحتلال ينقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم إلى سجني "عوفر" و"النقب"

نقلت سلطات الاحتلال، الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم هذا الأسبوع من السجون التي قبعوا فيها إلى سجني "عوفر" غرب رام الله "وكتسيعوت" في النقب، وذلك تمهيدا لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ومن المقرر أن يتم نقل الأسرى المفرج عنهم من سجن "عوفر" إلى الضفة الغربية المحتلة، فيما سيتم نقل الأسرى من سجن "كتسيعوت" إلى قطاع غزة ومصر.

وسيتم تبادل الأسرى بين الجانبين بواسطة طواقم الصليب الأحمر من دون أي مراسم علنية أو تغطية إعلامية، على أن يرافقها وفد مصري إلى سجني "عوفر" و"كتسيعوت" من أجل التأكد من هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وتنص صفقة تبادل الأسرى المبرمة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على إفراج الاحتلال عن 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة، بالإضافة إلى نحو 1700 أسير من غزة ممن اعتقلوا بعد اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومن ضمن الأسرى المقرر الإفراج عنهم أيضا، 15 أسيرا من مناطق الـ48 بينما المتبقون من الضفة الغربية المحتلة.

وسيكون ذلك بالتوازي مع قيام حركة حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لديها دفعة واحدة، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن ذلك سيتم يوم الإثنين المقبل؛ وذلك ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة.

وذكرت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مشترك مساء أمس الجمعة، أن الاحتلال أجهض الإفراج عن عدد كبير ومهم من قيادات الحركة الأسيرة، وذلك خلال المفاوضات غير المباشرة التي جرت في شرم الشيخ.

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية الجمعة أسماء الأسرى ذوي الأحكام المؤبدة المقرر الإفراج عنهم، فيما لم يصدر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية أية قائمة بأسماء الأسرى حتى كتابة هذه السطور.

