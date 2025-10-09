قاسم: جاهزون لتطبيق المرحلة الأولى ونبذُل كل الجهد لإنجاح الاتِّفاق

وجّه المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، التحية والتقدير إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الصامدين على أرض غزة، الذين قدموا هذه التضحية الكبيرة من مئات آلاف الشهداء والجرحى وملايين النازحين من أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة، الذين تعرضوا لأكبر جريمة بشرية في التاريخ المعاصر والحديث.

وقال قاسم في تصريح صحفي، "على الاحتلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه وندعو الوسطاء للضغط عليه".

وأضاف أن "ما فهمناه من الوسطاء أن الاتفاق هو بداية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة".

وأشار إلى أنَّ الاحتلال ما زال يراوغ في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين.

وتابع قاسم "من المهم هو تهيئة الظروف الميدانية لإتمام عملية تسليم الأسرى، وفقًا للاتفاق"، مضيفًا أن الاتفاق بالنسبة لنا هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا".

وأوضح، أنه سيتم تسليم الأسرى جميعًا الأحياء والأموات في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكد، أن الحركة جاهزة لتطبيق المرحلة الأولى وتبذل كل الجهد لإنجاح الاتفاق لوضع حد للحرب، مضيفًا أنها "مستعدة في إطار مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية والسياسية تجاه شعبنا".

ودعا قاسم الدول الضامنة والوسطاء لإلزام الاحتلال بالجداول التي اتفق عليها.

وشدد على أنَّ حماس لن تكون جزءا من حكم غزة وأبدت كل المرونة اللازمة في هذا الإطار، مؤكدًا أن هناك مقاربات نناقشها مع الوسطاء لوقف إطلاق النار لكن ليس على أساس تسليم السلاح.

وجدد قاسم تأكيده أن سلاح المقاومة شرعي للدفاع عن شعبنا ولضمان استقلال القرار الفلسطيني.

وتابع، "نحن مع إجراء حوار وطني فلسطيني بمشاركة الجميع لإدارة المقاومة الفلسطينية"، لافتًا إلى أنه لا مانع لدى حماس من إيجاد صيغة وطنية لإدارة النضال الوطني الفلسطيني.

وأكد قاسم أن "حماس" تمثل تطلعات شعبنا بالاستقلال والحرية وآمال العودة.

المصدر / فلسطين أون لاين