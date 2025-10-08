فلسطين أون لاين

"تزامنًا مع الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة المسجد"

حماس: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى رسالة عدوانية تستفز المسلمين

08 أكتوبر 2025 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
المتطرف الصهيوني إيتمار بن غفير

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن اقتحام وزير الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير على رأس مجموعات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك،  خطوة استفزازية متعمّدة تتزامن مع هذه الذكرى الأليمة، بما يعكس العقلية الفاشية التي تحكم حكومة الاحتلال وتتعمد المسَّ بحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين في العالم.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، إنّ هذا الاقتحام المتزامن مع الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة المسجد الأقصى في الثامن من أكتوبر عام 1990، ليس حدثًا عابرًا، بل رسالة عدوانية تسعى إلى تكريس واقع التقسيم الزماني والمكاني، وفرض السيطرة الاحتلالية على المسجد الأقصى، في إطار مشروع تهويدي متكامل يستهدف الوجود العربي والإسلامي في القدس.

وأكدت، أنّ القدس والمسجد الأقصى خطٌّ أحمر، وأنّ استمرار الاعتداءات والاقتحامات لن يغيّر من حقيقة أنّ الأقصى مسجدٌ إسلامي خالص، وأنّ شعبنا سيبقى على العهد، متمسكًا بحقّه ومقدساته، ومدافعًا عنها بكل الوسائل المشروعة.

ودعت "حماس" جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتلّ إلى الرباط والتواجد المكثّف في باحات الأقصى حمايةً له من مخططات الاحتلال.

 كما دعت الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف هذا العدوان المتواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

