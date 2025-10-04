مركز حقوقي: آلاف الجثامين ما تزال تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة

طالب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا في غزة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإدخال فرق فنية ومعدات متخصصة إلى قطاع غزة، للمساعدة في انتشال جثامين آلاف الشهداء العالقين تحت أنقاض المباني التي دمّرتها الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ عام كامل.

وأوضح المركز، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الجهات المحلية في قطاع غزة عاجزة عن التعامل مع عشرات آلاف الأطنان من الركام الذي خلّفته الهجمات الإسرائيلية.

وأكد أن عدد المفقودين يتراوح بين ثمانية إلى تسعة آلاف فلسطيني يُعتقد أن غالبيتهم ما زالوا تحت الأنقاض أو في مناطق التمركز العسكري الإسرائيلي شمال ووسط وجنوب القطاع.

وأشار البيان إلى أن استمرار القصف الإسرائيلي حتى بعد مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف الهجمات على غزة من أجل تنفيذ خطته، يشكّل عرقلة مباشرة لأي جهد إنساني يهدف إلى انتشال الجثامين والتعرف على هوياتها، كما يزيد من خطر فقدان المزيد من المدنيين العالقين تحت الأنقاض أو في المناطق المحاصرة.

ودعا المركز في ختام بيانه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بأسره إلى التحرك الفوري لإدخال معدات رفع الركام والتقنيات الفنية الخاصة بالتعرف على الهوية إلى قطاع غزة، مع ضمان وقف القصف فورًا وتأمين ممرات آمنة لفرق الإنقاذ المحلية والدولية للقيام بمهامها الإنسانية.