الأجهزة الأمنيَّة تكشف تفاصيل العمليَّة ضد "عصابة المجايدة" بخانيونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت الأجهزة الأمنية غزة، العائلات العريقة في محافظة خان يونس وعموم العائلات في القطاع إلى رفع الغطاء العشائري عن أفراد عصابة المجايدة الإجرامية، بعد تنفيذ عملية أمنية استهدفتها فجر اليوم.

وقالت الأجهزة في بيان صحافي، مساء اليوم الجمعة، إن التدخّل الأمني جاء بعد ثبوت تورط عناصر العصابة في سلسلة جرائم خطيرة خلال فترة الحرب، شملت سرقة المساعدات الإنسانية المخصّصة للجياع والنازحين بمبالغ تُقدّر بأكثر من 15 مليون دولار والمتاجرة بها لتمويل السلاح ونشر الفوضى، إضافة إلى الانخراط في ميليشيات بقيادة العميل المطلوب ياسر أبو شباب وتنفيذ اعتداءات أتت أخيراً على قتل عناصر من المقاومة بدم بارد.

وأوضحت التحقيقات الميدانية التي استمرت لفترة طويلة أن العصابة مارست البلطجة والاستيلاء بالقوة على أراضٍ يقطنها أكثر من 20 ألف نازح، وحوّلت أجزاء من المنطقة إلى ثكنات عسكرية تهدّد حياة المدنيين، ما عرّض الأمن المجتمعي لخطر جسيم.

ولفتت الأجهزة إلى أنها طلبت مراراً من عائلة المجايدة تسليم المتورطين في القتل، وعلى رأسهم مرتكبو اغتيال مقاومين، إلا أن العائلة رفضت التعاون، ما استدعى قراراً حاسماً للتعامل مع تهديدات السلم الأهلي.

وقالت الأجهزة الأمنيّة إن العملية الأمنية المبرمجة نجحت في تطويق منطقة نفوذ العصابة وعزلها بالكامل، وتمكنت القوة من السيطرة على أوكار العصابة والقضاء على عدد من المطلوبين الخطيرين واعتقال آخرين، كما ضبطت مواد وسلاحاً وأدلة تثبت نشاطاتهم الإجرامية.

وأضاف البيان أن أحد أبرز المتورطين في حوادث القتل قُتل خلال المهمة الأمنية، بينما تم نقل آخرين إلى جهات التحقيق.

وأفاد البيان بأن عناصر القوة الأمنية أخضعوا مناطق العملية لانسحاب منظم عقب إنجاز المهام، إلا أن الطيران الحربي الإسرائيلي تدخل بشكل مباشر لمساندة العصابة، مستهدفاً أربع مركبات تابعة للقوة، ما أدى إلى استشهاد عدد من رجال الأمن والمدنيين.

وأكدت الأجهزة أنها ستعلن عن أسماء الشهداء لاحقاً بعد استكمال الإجراءات الرسمية، مجددة العزاء لشعبنا ووقوفها إلى جانب الأهالي.

وشددت الأجهزة الأمنية، أن تدخل الاحتلال المباشر أثناء العملية بأنه دليل قاطع على أن هذه العصابات وغيرها تعمل كأذرع مساندة للاحتلال، وتسعى لتقويض المنظومة الأمنية من الداخل وخلق فوضى تتيح للاحتلال مزيداً من التدخّل.

وجددت الأجهزة عهدها لشعب غزة بأنها لن تكلّ عن ملاحقة القتلة وتقديمهم للعدالة، وأن يد القانون ستمتد لكل من يقدّم أي دعم أو ملاذ لهذه المجموعات.