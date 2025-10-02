"الدفاع المدني" لـ"فلسطين": الاحتلال يستهدف المدنيين بغزة وجهودنا محفوفة بالمخاطر

غزة/ نبيل سنونو:

وصف جهاز الدفاع المدني، الوضع في مدينة غزة وسائر القطاع بأنه "صعب"، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل مباشر، في وقت تبذل طواقم الجهاز جهودا "محفوفة بالمخاطر".

وقال المتحدث باسم "الدفاع المدني" الرائد محمود بصل، لصحيفة "فلسطين" أمس، عقب ارتكاب الاحتلال مجزرة في مدرسة الفلاح بمدينة غزة: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر حتى هذه اللحظة بحق المدنيين والعزل في القطاع".

وأضاف بصل: "الجهود التي نبذلها صعبة جدا ومحفوفة بالمخاطر بشكل كبير، وقد ارتقى أحد زملائنا شهيدا بعد إصابته في أثناء عمله الليلة (قبل) الماضية في مدرسة الفلاح بعد استهدافها واستهداف المدنيين بشكل مباشر".

وأوضح أن سبعة من رجال جهاز الدفاع المدني أصيبوا في أثناء عملهم، وأداء واجبهم المهني بالمدرسة.

وتابع: "الواقع صعب والإمكانات الموجودة لدينا صعبة جدا ومتواضعة لا ترتقي للتعامل مع تداعيات هذه المجازر والكارثة الموجودة في القطاع".

وشدد بصل، على ضرورة "أن تنتهي الحرب لحقن الدماء وإنهاء هذه المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة".

ومنذ أن شن الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 139 من رجال الدفاع المدني في غزة، بحسب معطيات رسمية.

وارتكب الاحتلال خلال الحرب الجارية، مجازر أدت إلى استشهاد وفقد 73,731 مواطن، بينهم أكثر من 20,000 طفل و12,500 امرأة، إضافة إلى إبادة 2,700 أسرة بالكامل من السجل المدني، كما أصيب أكثر من 162,000 غزي، بينهم آلاف حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر.

ودمر الاحتلال، نحو 268,000 وحدة سكنية كليا، و148,000 بشكل بليغ غير صالح للسكن، و153,000 جزئيا، كما أن أكثر من 288,000 أسرة في غزة باتت بدون مأوى، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في السادس من سبتمبر/أيلول.

وضمن عملية احتلال مدينة غزة منذ 11 أغسطس/آب، وثق "الإعلامي الحكومي" ارتكاب الاحتلال جرائم تدمير واسعة النطاق، شملت تدمير أكثر من 1,600 برج وبناية سكنية مدنية متعددة الطوابق بشكل كامل، وأكثر من 2,000 برج وبناية سكنية تدميرا بليغا، إلى جانب تدميره أكثر من 13,000 خيمة تؤوي النازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين