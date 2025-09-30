اليونيسف: طفل من كل 5 بغزَّة يعاني من نقص بالوزن عند الولادة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن طفلًا من كل 5 بقطاع غزة يُولد قبل أوانه أو وزنه ناقص، وذلك جراء التجويع "الإسرائيلي" الممنهج المستمر بحق الفلسطينيين منذ عامين.

وجددت المنظمة الأممية مطالبتها بإدخال مساعدات فورية واسعة النطاق للأطفال والرضّع والعائلات في قطاع غزة.

وطالبت "اليونيسيف" بوقف إطلاق النار في القطاع الذي تفرض عليه "إسرائيل" تجويعا ممنهجا منذ شهور، وحصارا خانقا منذ نحو عامين.

وأكدت أن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة "يحتاجون الوصول إلى المزيد من خدمات التغذية والصحة المنقذة للحياة".

وتسبب الحصار" الإسرائيلي" المطبق على الفلسطينيين بتفشي مجاعة غير مسبوقة، أودت بحياة 422 شخصًا، بينهم 147 طفلا، حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، رغم مناشدات بالجملة بضرورة إنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري.

وفي 22 أغسطس/ آب 2025 أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "حالة المجاعة في مدينة غزة"، وتوقعت امتدادها إلى مناطق أخرى بالقطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدًا و168 ألفا و346 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين