الصحة: فقدنا الاتصال بالكادر الطبي داخل مستشفى الشفاء بغزّة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، انقطاع الاتصال بالكادر الطبي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، عقب استهداف مسيرات الاحتلال محيط المجمع.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ مُسيّرات "إسرائيلية" استهدفت محيط مجمع الشفاء الطبي، مؤكدةً أنَّه يستحيل وصول أي مريض إلى مجمع الشفاء الطبي نتيجة القصف "الإسرائيلي" المتواصل.

وأشارت الصحة إلى أنَّ 12 طفلاً حديثي الولادة محاصرون في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأكدت، أنَّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف المنشآت الصحية بهدف إجبار السكان على النزوح.

ودمر الاحتلال أو أخرج 38 مستشفى عن الخدمة، واستهدف 96 مركزاً للرعاية الصحية، ودمر أو أعطب 197 سيارة إسعاف"، ونفذ أيضا 788 هجوما مباشرا على مرافق الرعاية الصحية وكوادرها وسلاسل إمدادها، كما قتل ألفا و670 من الطواقم الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين