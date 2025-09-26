لهذا السبب.. تعثر اتفاق أمني بين سوريا و"إسرائيل"

وكالات/ فلسطين أون لاين

نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر مطلعة أن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت رويترز، أن السبب وراء تعثر الاتفاق يرجع لإصرار تل أبيب على مطلب جديد يقضي بفتح ما تسميه "ممرًا إنسانيًا" يصلها بمحافظة السويداء جنوب سوريا، وهو ما رفضته دمشق واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها.

وقالت المصادر إن المحادثات، التي جرت على مدى أشهر في باكو وباريس ولندن بوساطة أمريكية، كانت قد أحرزت تقدمًا كبيرًا واقتربت من الإعلان عن تفاهم هذا الأسبوع بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قبل أن يعرقل الشرط الإسرائيلي المستجد مسار التوافق.

وبحسب التسريبات، كان الاتفاق يستهدف إنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوبي سوريا تشمل السويداء ذات الغالبية الدرزية، والتي شهدت في يوليو/تموز الماضي مواجهات دامية بين قوات موالية للحكومة السورية ومقاتلين دروز، تدخلت خلالها إسرائيل بضربات عسكرية دعمتهم على الأرض، في وقت بررت فيه تل أبيب تدخلها بـ"الدفاع عن الدروز".

ورغم عدم وجود تواصل جغرافي مباشر بين إسرائيل والسويداء بسبب وجود محافظتي درعا والقنيطرة بينهما، أعادت تل أبيب في مرحلة متأخرة من المحادثات المطالبة بفتح الممر، وهو ما أدى –وفق المصادر السورية والأمريكية– إلى تعطيل الاتفاق.

وكانت الخارجية السورية قد أكدت الأسبوع الماضي أن دمشق تعمل مع واشنطن على تفاهمات أمنية تتعلق بجنوب سوريا، ضمن خريطة طريق أعدتها بدعم أمريكي وأردني تهدف إلى استقرار السويداء.

ووفقًا لمصادر رويترز، تضمن المقترح السوري انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها مؤخرًا وإعادة المنطقة العازلة المتفق عليها في اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مع وقف الغارات الجوية والتوغلات البرية.

لكن إسرائيل، بحسب المصادر نفسها، أبدت ترددًا في التخلي عن المكاسب الميدانية التي حققتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب سقوط نظام بشار الأسد، حيث توغلت في المنطقة العازلة بالجولان واحتلت مزيدًا من الأراضي السورية، إلى جانب شن مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء البلاد.

من جهتها، شددت دمشق على أن الاعتداءات الإسرائيلية تمثل خرقًا لاتفاقية فض الاشتباك وانتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدة أنها تعرقل أي جهود لتحقيق الاستقرار.