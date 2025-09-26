جدل المناهج والاشتراطات الأوروبية يربك العام الدراسي في الضفة.. ما القصة؟

لم يقتصر تأخر توزيع الكتب المدرسية في الضفة الغربية هذا العام على تعقيدات الطباعة والإجراءات الإدارية، بل برزت أزمة أعمق تتعلق بالاشتراطات الأوروبية المرتبطة بمحتوى المنهاج الفلسطيني. إذ وضعت الجهات المانحة جملة من الملاحظات والاعتراضات على بعض المواد التعليمية، ما أدى إلى تعطيل الطباعة والتوزيع في موعده، وأدخل العملية التعليمية في دوامة جديدة من الضغوط والتجاذبات السياسية.

مصدر خاص مقرب من دوائر صنع القرار في وزارة التربية والتعليم أكد لوكالة "قدس برس" أنّ مسألة توزيع الكتب للصفوف الأساسية تحديداً تتعلق بالرغبة بتغيير بعض مضامينها كون هناك بعض النصوص التي تعتبر وطنية من وجهة نظر الممولين الأوروبيين والذين يشترطون إزالة أي مضامين تحريضية على حد تعبيرهم.

وأشار المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنّ هناك توجه الآن لدى الوزارة بإعادة توزيع المواد الدراسة للصفوف الأساسي على شكل رزم تعليمية مجموعة بـ (دوسيات) خاصة حيث سيتم تغيير الصيغ والنصوص التي تشكل العائق الأكبر لتوزيع الكتب الحالية.

وفي ذات السياق أكد أحد المعلمين العاملين في واحدة من المدارس الحكومية على أنّه وبالفعل السبب الرئيس وراء عدم توزيع الكتب هو الرغبة بتغييرها واستبدالها بكتيبات ودوسيات صغيرة مطبوعة على مستوى المدارس لتجاوز الأزمة الحالية.

وذكر المعلم أن الكتب للصفوف الأساسية أغلبها تم طباعته في الفترة الماضية ومكدس الان في مخازن الوزارة المنتشرة بمديريات التربية والتعليم وأن هناك قرار بعدم توزيعها الآن إلى حين إيجاد مخرج يقلل من حجم الإحراج الذي سيحصل على صعيد الرأي العام نتيجة استبدال الكتب بملازم ودوسيات مختصرة وخالية من أي نصوص وطنية.

من جانبه قال الكاتب والناقد الاجتماعي ممدوح بري بأنّ ما يحصل الآن في مدارس الضفة الغربية من تأخر لتوزيع بعض الكتب أثار العديد من علامات الاستفهام عن سبب ذلك، مؤكداً أنه ورغم نفي الوزارة لأي سحب للكتب من المدارس إلا أنّه وعلى أرض الواقع تم سحب الكتب، والأهالي والمعلمين على اطلاع كامل إزاء ما يحصل مع أبنائهم ".

وبحسب بري في حال صحت الرواية عن وجود اشتراطات وتعقيدات من الدول المانحة بخصوص الكتب ومضامينها فإنّ هذا يأتي ضمن الضغوط التي تمارس على الحكومة في رام الله من قبل الدول الداعمة والمانحة، في سبيل تغيير مضامين المناهج ونفي أي معاني وطنية منها، الأمر الذي يجعل الحكومة أمام تحديات مريرة.

وأكمل:" الاحتلال يعتبر هذه المرحلة مهمة في بناء الجيل ويرى بأنّ أي معلومة تعلق في ذهن الطفل والطالب تبقى مؤثرة وترسم شكل وجدانه من الداخل وتبني للطفل توجهاته الفكرية والمستقبلية.

وأردف:" وبالتالي توجههم حول قمع الروح الوطنية في المراحل الابتدائية الدنيا الهدف منه محاولة قمع الوعي والوجدان في الأجيال السابقة واللاحقة والتأثير على مناهج التعليم عن بعد".

ويرى بري أنّه وحتى في مناهج التعليم للمرحلة الحالية فهي ما زالت قاصرة أصلا عن غرس القيم الوطنية وبحاجة إلى التركيز على المفاهيم الوطنية والوجدانية.

وأضاف أنّ تأخير توزيع الكتب أربك العالم الدراسي المعطوب والمشوش أصلاً نتيجة ما تمر به الأراضي الفلسطينية من أزمات اقتصادية وظروف سياسية جعلت المدارس الحكومية تقتصر الدوام الوجاهي على ثلاث أيام، فيما تركت القرار للدوام في اليوميين المتبقين لاتفاق المعلمين في كل مدرسة دون أي ضغط.

ولفت إلى أن مقياس صحة ما يتم تداوله من أخبار أو حقيقة نفي الحكومة الفلسطينية لأي روايات أخرى مرهون بالأيام القادمة وتحديدا بعد توزيع الكتب على الطلبة وإذا ما كان هناك تغيير في المضامين أم لا.

وختم:" من المفترض أنّ تقوم الجهات الرسمية بمصارحة الجميع بحقيقة ما يجري كون ما حصل أربك واقع التعليم في الميدان، وباعتبار التعليم أهم القلاع التي يباهي بها المجتمع الفلسطيني".

بدوره أكد الكاتب السياسي مروان القبلاني على أنّ البلبلة التي جرت بعد أن سحبت مديريات التربية والتعليم كتاب اللغة العربية بعد توزيعه على الطلاب سببها الفشل الإداري الذي تحياه هذه المديريات بسبب تفشي الواسطة والمحسوبية وعدم قدرتها على ضبط الوضع التربوي وتجهيز متطلبات العام الدراسي قبل بداية الفصل.

وأكمل:" بخصوص سحب كتاب اللغة العربية والكلام المثار حول تدخلات أوروبية فهو كلام منطقي لا يخرج عما يجري في الواقع من تدخلات أوربية في المنهاج والضغط من أجل حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع رؤيتهم".

ويرى القبلاني أنّ استجابة وزارة التربية والتعليم السريعة والتشديد على ضرورة الإسراع سببه ربط الأوربيين بين المساعدات المالية وبين ضرورة تغيير المناهج الفلسطينية بحيث لا تشجع على مقاومة الاحتلال.

تجدر الإشارة إلى أنه وإثر جملة من الأخبار التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت وزارة التربية والتعليم العالي في الضفة الغربية، ما يتم تداوله عبر بعض المنصات، حول سحب الكتب المدرسية من مدارسها، وأكدت أنه لم يتم سحب أي كتاب على الإطلاق.

وأوضحت في بيان مقتضب، الأربعاء، أن ما جرى هو تأخير في عملية تسليم الكتب لجميع الطلبة نتيجة أسباب فنية بحتة، حيث تعمل الوزارة على حل هذه الإشكاليات لضمان وصول الكتب إلى الطلبة في أقرب وقت ممكن.

المصدر / قدس برس