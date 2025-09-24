فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة: 37 شهيدًا و175 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

منعطف الحرب: سياسات التهجير دعم الأسلحة ومستقبل المقاومة الفلسطينية

أمن المقاومة يكشفُ تفاصيلَ وقوع عددٍ من العملاء في قبصتهم.. "هذا ما كانوا يخطِّطون له"

الدفاع المدني: مئات العائلات تفترش الأرض منذ أيام بعد أن أجبرها الاحتلال على النُّزوح

إصابة جندي "إسرائيلي" باشتباك مسلَّح شمالي القطاع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 في غزة: المواعيد والتخصصات

منحة بلا سيادة: تداعيات الاعتراف المبتور بدولة فلسطين

الإغاثة الطبية: انقطاع الإمدادات التي كانت تأتي من الجنوب إلى مدينة غزة

عقب الاعترافات بفلسطين.. مخاوف من تعرض الاقتصاد الفلسطيني لـ"عقوبات" إسرائيلية

الفاتورة الخفية للنزوح القسري.. عبء اقتصادي يلاحق الغزيين

أمن المقاومة يكشفُ تفاصيلَ وقوع عددٍ من العملاء في قبصتهم.. "هذا ما كانوا يخطِّطون له"

24 سبتمبر 2025 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
...
أمن المقاومة يكشف تفاصيل وقوع عددٍ من العملاء في قبصتهم.. "هذا ما كانوا يخطِّطون له"

كشف مصدر قيادي أمني في المقاومة، أنَّ مخابرات الاحتلال وجَّهت عددًا من عملائها في مدينة غزة للنزوح باتجاه مناطق الجنوب مع النازحين، للقيام بمهام حساسة وخطيرة ضد شعبنا ومقاوميه.

 وأكد القيادي الأمني في تصريح صحفي، أن أجهزة أمن المقاومة حصلت على معلومات حساسة وخطيرة حول هذا التوجه الجديد لمخابرات العدو، مشيرًا إلى أنَّ هذه المعلومات ساهمت في إلقاء القبض على عدد من العملاء.

وأمس الثلاثاء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنَّ حالة من الخوف تسيطر على مليشيا أبو شباب، بعد تنفيذ حماس إعدامًا في غزة لعدد من المتعاونين مع "إسرائيل" والمنتسبين لمليشيات.

وأضافت " كما أعلنت قناة تابعة للأمن تدعى "رادع" عن تنفيذ إعدامات ميدانية خلال أيام بحق آخرين في جنوب ووسط القطاع".

ويوم الأحد،  أعدم أمن المقاومة، في مدينة غزة، ثلاثة عملاء للاحتلال الإسرائيلي رميًا بالرصاص، وذلك بحضور شعبي لافت شهد هتافات مؤيدة للمقاومة.

وأكدت قوة "رادع" التابعة للمقاومة، أن العملية جاءت بعد كمين محكم أوقع بالخلية أثناء محاولتها تنفيذ مهمة قذرة لصالح العدو، تهدف إلى اختطاف أحد مجاهدي المقاومة؛ وقد تم خلال الكمين السيطرة الكاملة على عتادهم العسكري والمركبة التي كانوا يستخدمونها في تحركاتهم المشبوهة.

وأظهرت المشاهد التي انتشرت من موقع الحدث حشودًا من المواطنين وهم يرددون عبارات التحية لكتائب القسام، فيما كُتبت رسائل تحذيرية على جثث العملاء الميدان، من بينها عبارة تقول: "إلى مرتزقة الاحتلال وعملائه، حان وقت قطع رؤوسكم".
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #أمن المقاومة #طوفان الأقصى #اعتقال متخابرين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة