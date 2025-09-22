هآرتس: نتنياهو وهاليفي فضحا رواية "إسرائيل" بأعداد الضحايا بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن (إسرائيل)، رغم تكذيبها المتكرر لأعداد الضحايا التي تعلنها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن البيانات الصادرة عن قادة الاحتلال ومسؤوليه تنتهي إلى تأكيد مصداقية تلك الأرقام، بل وتكشف أحياناً معطيات تفوق ما تنشره الوزارة.

وفي تقرير مطوّل، أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي تحدث قبل نحو عشرة أيام عن مقتل وإصابة 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، خلال زيارة أجراها لإحدى مستوطنات "غلاف غزة".

وخلال كلمته التي تضمنت اعتذاراً عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصف هاليفي الحرب الجارية بأنها "غير لطيفة".

كما ذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في مارس/آذار الماضي أن الجيش "قضى على 13 ألف مقاتل من حماس"، مع معدل قتلى بين المدنيين يصل إلى خمسة مقابل كل مقاتل، وهو ما يعكس بدوره حجم الكارثة الإنسانية.

وأكدت هآرتس أن وزارة الصحة الفلسطينية لا تكتفي بإصدار أعداد مجردة، بل تنشر قوائم تفصيلية تتضمن أسماء الشهداء الثلاثية وأرقام هوياتهم الصادرة أصلاً عن الاحتلال، الأمر الذي يمنحها مصداقية إضافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن امتناع إسرائيل عن دحض هذه القوائم "بكل ما تحمله من تفاصيل دقيقة" يُعد بمثابة إقرار غير مباشر بصحتها.

وأضافت أن الجدل الدولي لا يدور حول عدد الضحايا بقدر ما يتمحور حول هويتهم؛ إذ تُظهر تقارير وتحقيقات أممية ودولية أن المدنيين يشكلون الغالبية الساحقة من الضحايا، بمعدل يفوق بكثير ما تزعم إسرائيل (مقاتل واحد مقابل كل مدني).

وأشارت الصحيفة إلى أن صمت المتحدث العسكري الإسرائيلي عن تفسير عشرات الهجمات الموثقة، ومنها 29 عملية في أغسطس/آب الماضي أدت إلى استشهاد 180 فلسطينياً، يعزز الشكوك بشأن استهداف المدنيين بشكل متعمّد.

ولفت التقرير إلى أن التركيز على الأرقام قد يخفي المأساة الإنسانية وراءها، مستشهداً بشهادات وصور لجثث وأشلاء متناثرة في شوارع غزة، من بينها صورة لطفلتين شقيقتين ورضيع احترق جسده.

ذكّرت هآرتس بأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت العام الماضي مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في العدوان المستمر، والذي أدى – وفق وزارة الصحة بغزة – إلى 66 ألف شهيد و230 ألف جريح، فضلاً عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض.