بريطانيا تنفذ أول طلعة دفاع جوي للناتو فوق بولندا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن مقاتلاتها نفذت أول طلعة دفاع جوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فوق بولندا في إطار مهمة "الحارس الشرقي"، التي تهدف إلى تعزيز دفاعات الحلف الغربي بعد التوغلات الروسية بطائرات مسيرة هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن المهمة تهدف إلى إرسال رسالة واضحة: سيتم الدفاع عن المجال الجوي لحلف الأطلسي.

وأوضح أن طائرتين من طراز تايفون تابعتين لسلاح الجو الملكي أقلعتا من قاعدة في شرق إنجلترا للقيام بدوريات في سماء بولندا، ردا على التوغلات الروسية، وعادت الطائرتان بسلام إلى المملكة المتحدة صباح السبت.

وأضاف رئيس أركان القوات الجوية الملكية، المارشال هارف سميث، أن الطائرات البريطانية انضمت إلى الحلفاء على طول الجناح الشرقي للحلف، مؤكداً جاهزية المملكة المتحدة لنشر القوة الجوية على مسافات بعيدة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إستونيا عن انتهاك ثلاث طائرات عسكرية روسية مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة، بينما نفت وزارة الدفاع الروسية أي انتهاك مؤكدة أن طائراتها حلقت فوق مياه محايدة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت مرات كثيرة، أن الطائرات الروسية خلال تحليقاتها تلتزم بشكل صارم بكافة القواعد الدولية التي تحكم استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور الطرق الجوية أو القيام بمواجهات خطيرة مع الطائرات الأجنبية.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نيسان/أبريل 2027، في إشارة إلى دعم قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها، بعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لقلة إنفاق الدول الأوروبية على الدفاع واعتمادها على الولايات المتحدة.

المصدر / وكالات