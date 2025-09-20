الولايات المتحدة تلغي "الحماية المؤقتة" للسوريين

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إلغاء وضع الحماية المؤقتة "تي بي إس" الممنوح لمواطنين سوريين يقيمون بالولايات المتحدة.

وفي بيان خطي صادر عن الوزارة، السبت، قالت تريشيا ماكلوغلين، نائبة وزير الأمن الداخلي، إن الظروف في سورية لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى بلادهم.

واعتبرت أن سورية "أصبحت منذ نحو 20 عامًا ملاذا للإرهاب والتطرف، وأن السماح للسوريين بالبقاء في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا الوطنية"، وفق قولها.

كما منحت ماكلوغلين المواطنين السوريين المشمولين بالقرار مهلة 60 يومًا لمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلادهم.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ستمنح في هذه المدة كل سوري يتقدم بطلب العودة إلى المؤسسات المعنية، تذكرة طائرة مجانية، ومبلغ ألف دولار، بالإضافة إلى فرصة للهجرة القانونية المحتملة مستقبلاً.

وحذرت أنه بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا، سيتم اعتقال كل سوري كان مشمولاً بالحماية المؤقتة ولم يبدأ إجراءات الترحيل الطوعي، والقيام بترحليهم قسرًا، والتأكيد أنه لن يُسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة لاحقًا.

وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف "الاستثنائية".

المصدر / فلسطين أون لاين