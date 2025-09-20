حماس: الاحتلال يسعى لعزل مدينة القدس وتقطيع أوصالها وصولاً للسيطرة الكاملة عليها

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة "حماس" هارون ناصر الدين، أن خطوة الاحتلال الأخيرة المتمثلة في توزيع بطاقة جديدة على سكان بلدات الجيب (حي الخلايلة) الذي يضم بيت أكسا والنبي صموئيل الواقعة في مناطق التماس غربي القدس، والتي تشترط أن “يسمح لحامل التصريح بالدخول إلى إسرائيل فقط للمكان والغرض المعين”، تمثل تطبيقاً عملياً لنهج الاحتلال الرامي لعزل المدينة وتقطيع أوصالها وصولاً للسيطرة الكاملة عليها.

وشدد ناصر الدين على أن هذا القرار يكشف بوضوح أن الاحتلال يتعامل مع هذه المناطق باعتبارها أراضي “إسرائيلية”، وهو ما يشكل إعلان ضمّ فعليا وخطوة خطيرة نحو تكريس سياسة الفصل العنصري وتهجير المقدسيين من بلداتهم.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق متصاعد من الانتهاكات اليومية في القدس المحتلة، من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك، إلى سياسة هدم المنازل، واعتقال الشبان، وفرض القيود على حركة المقدسيين، بهدف إفراغ المدينة من أهلها الأصليين وفرض واقع استيطاني جديد.

وأكد القيادي في الحركة أن شعبنا لن يتراجع أو ينثني أمام هذه السياسات، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

ودعا كافة أبناء أمتنا وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الضم والتهجير، وحماية حقوق شعبنا الفلسطيني ومقدساته من هذا التصعيد الخطير.

المصدر / فلسطين أون لاين