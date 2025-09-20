البرازيل تنضم رسميًّا إلى الدعوى المرفوعة ضد الاحتلال في "العدل الدولية"

أعلنت محكمة العدل الدولية أن االبرازيل انضمت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال، لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة في بيان أمس الجمعة أن البرازيل استندت في طلب الانضمام الذي قدمته في 17 أيلول/سبتمبر الحالي إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وفي ممارسة حق التدخل الممنوح بموجب المادة 63، تستند البرازيل إلى وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة 9 كانون أول/ديسمبر 1948 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وكانت دول أخرى، مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، قد طلبت بالفعل من المحكمة الانضمام إلى الدعوى.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال في 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، متهمة قوات الاحتلال بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق العدوان على قطاع غزة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم الاحتلال باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وصف آنذاك بـ"التاريخي".

ورغم القرار الصادر إلى أن الاحتلال، تواصل إبادته في قطاع غزة، بدعم أمريكي كامل، عبر تزويده بالسلاح، وتعطيل محاولات مستمرة من جانب مجلس الأمن الدولي، لفرض وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين