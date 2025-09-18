قتلى وإصابات في صفوف جنود الاحتلال برفح.. " وقعوا بكمينٍ صعب للمقاومة" (شاهد)

فلسطين أون لاين

18 سبتمبر 2025 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
فتلى وإصابات في صفوف جنود الاحتلال وقعوا بكمينٍ للمقاومة في رفح

كشفت مصادر عبرية، اليوم الخميس، عن وقوع جنود الاحتلال في كمين للمقاومة أدى لمقتل وإصابة عدد منهم ، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكشفت منصة حدشوت بزمان العبرية، أن الكمين قتل 4 جنود "إسرائيليين" وأصاب 8 آخرين بجراح بعضها خطيرة، مشيرةً إلى أن التفاصيل الأولية تؤكد أن الحدث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة في منطق يعتبرها الاحتلال "آمنة" لجنوده.

وأفادت بأنه جرى نقل القتلى والإصابات إلى مستشفيات الداخل، فيما فرضت الرقابة العسكرية حظرًا للنشر على تفاصيل الحدث الذي وصفته بـ"الصعب".

ونشرت منصات عبرية صورًا للمركبة التي استهدفتها المقاومة الفلسطينية بعبوة جنوب قطاع غزة.

5359616249488863832.jpg

 

5359616249488863833.jpg

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها، بالاشتراك مع كتائب المجاهدين، قصفوا تجمعات للاحتلال بعدد من الصواريخ من عيار 107 مليمتر جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

بدورها قالت سرايا القدس إن عناصرها دمروا آلية لجيش الاحتلال خلال توغلها في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، بتفجير عبوة (ثاقب برميلية) شديدة الانفجار.

وأفادت منصة للمستوطنين بهبوط مروحية إنقاذ لجيش الاحتلال في مستشفى "بلينسون" بالداخل المحتل. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #كمين للمقاومة

