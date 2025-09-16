فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسؤول مالي إسرائيلي ينتقد "الجيش" ويتهمه بهدر المليارات

خطوة نتنياهو الأولى في خطته الكبرى

حماس: جريمة الإعدام في قلقيلية استمرارٌ لسياسة الاحتلال في الاغتيالات والاعتداءات الوحشية

الذهب يحلق لمستويات قياسية مع تراجع الدولار قبيل قرار الفائدة الأميركي

المُقاومة تكشف تفاصيل تجنيد المدعو "أشرف المنسي" عصابة لصالح الاحتلال وتؤكد: العقاب قادم

الصحة بغزة:  59 شهيدًا و 386 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

استشهاد شابين برصاص الاحتلال في قلقيلية

ألبانيزي: "إسرائيل" تحوّل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة

لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

بلدية غزة: اقتراب موسم الأمطار يُهدِّد بتفاقم الكارثة الإنسانية في المدينة

مسؤول مالي إسرائيلي ينتقد "الجيش" ويتهمه بهدر المليارات

16 سبتمبر 2025 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية لدبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع غزة (رويترز)

وجه المدير العام لوزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلان روم، انتقادات حادة للمؤسسة العسكرية ووزارة "الدفاع" (الحرب)، متهماً إياهما بإنفاق غير منضبط وتجاوز الحدود المالية المقررة.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمحاسب العام في القدس المحتلة، قال روم إن الإنفاق الدفاعي "يبدو بلا سقف واضح"، مشيراً إلى أن غياب الضوابط يضعف الكفاءة ويحول دون خفض التكاليف. وأضاف: "الاقتصاد الإسرائيلي قدّم للجيش ما يحتاجه، لكن الوقت حان لتغيير طريقة إدارة الأموال".

وأوضح روم، الذي سبق أن شغل منصباً رفيعاً في جهاز "الموساد"، أن ميزانية الدفاع تضخمت منذ اندلاع الحرب الأخيرة على نحو يهدد الخدمات العامة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الموارد "ينبغي أن توجه أيضاً إلى المواطنين والنمو الاقتصادي".

آثار سلبية بالمجمل

وتوقف عند قضية إدارة الخدمة الاحتياطية، متهماً الجيش باستخدامها بشكل غير مسؤول، وقال: "أيام الاحتياط تُوزع كما لو كانت عملة متداولة، دون تخطيط اقتصادي سليم، وهو ما يترك آثاراً سلبية على مجمل الاقتصاد".

تأتي هذه التصريحات في وقت يناقش "الكنيست" تحديث ميزانية عام 2025، التي تتضمن زيادة إنفاق حكومي قدرها 31 مليار شيكل (نحو 9.3 مليارات دولار) وارتفاع العجز المالي إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لتغطية تكاليف الحرب.

لكن روم حذر من أن المبالغ المرصودة لا تشمل "العملية" العسكرية الجارية في غزة، ما قد يؤدي إلى تجاوز إضافي لسقف الإنفاق بحلول نهاية العام.

وبحسب صحيفة غلوبس، فإن هذه المواقف تكشف عن توتر متصاعد بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية، في ظل مفارقة واضحة بين السعي لتعزيز الأمن من جهة، وضغوط ضبط العجز والحد من الهدر من جهة أخرى.

المصدر / وكالات
#الجيش #مسؤول مالي إسرائيلي #إيلان روم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة