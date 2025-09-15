فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزَّة: نلفظُ أنفاسَنا الأخيرة في الاحتياجات العاجلة والمُنقذه للحياة

"سي إن إن" توظِّف صحفية "إسرائيلية" "مولعة" بدبابات الاحتلال في غزَّة.. من هي تال شاليف؟

"بينهم أسرى محررون وطلاب".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رئيس أركان الاحتلال: "حماس" لن تُهزم حتى بعد احتلال مدينة غزَّة

النونو: نتنياهو دمّر أي فرصة للوصول إلى اتفاق ولا بدَّ من فرض قرار دولي لوقف الحرب على شعبنا

"الأونروا": "إسرائيل" دمَّرت 10 مبانٍ تابعة للوكالة بغزَّة خلال آخر 4 أيام

مسودة بيان القمة العربية الإسلامية: هجوم "إسرائيل" على الدوحة يهدد مسار "التَّطبيع"

الإبادة في يومها الـ 710.. الاحتلال يصعِّد مجازره في غزَّة ويواصل استهداف المنازل المأهولة

حماس توجَّه مذكِّرةً لمنظَّمات دوليَّة حول محاولة اغتيال وفدها بالدَّوحة

مدينة غزّة تُباد.. الاحتلال يدمر برج "الجندي المجهول" ويشرد مئات العائلات

"سي إن إن" توظِّف صحفية "إسرائيلية" "مولعة" بدبابات الاحتلال في غزَّة.. من هي تال شاليف؟

15 سبتمبر 2025 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
...
"سي إن إن" توظف صحفية "إسرائيلية" أعربت عن "ولعها" بدبابات الاحتلال في غزة.. من هي تال شاليف؟

وظفت شبكة "سي إن إن" الأميركية الصحفية الإسرائيلية تال شاليف، التي نشرت سابقًا صورة لها مع دبابات في غزة وعلّقت عليها: "مولعة بالدبابات".

وجاء توظيف تال شاليف مع تجاوز حرب الإبادة على غزة 710 أيام، وكانت قد عملت سابقًا في موقع "واللا" العبري لمدة 12 عامًا.

وسبق أن تعاقدت "سي إن إن"، بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب على غزة، مع الصحفية تمار ميكايليس، وهي جندية سابقة في جيش الاحتلال خدمت في وحدة المتحدث الرسمي، لتغطية الحرب.

شاليف.png

ومطلع الحرب على غزة، كشف موقع "ذا إنترسبت" أن مكتب القدس في "سي إن إن"، المسؤول عن تغطية الحرب، يرسل تقاريره إلى الرقابة العسكرية الإسرائيلية، وأن أي نشر حول الحرب يجب أن يحصل على موافقة مسبقة.

وأفاد التقرير أنه في هذا السياق، تُعد أوصاف مثل "جريمة حرب" و"إبادة جماعية" من الكلمات المحظورة. ويُبلّغ عن القصف الإسرائيلي في غزة على أنه "انفجارات" لا تُنسب إلى أحد، حتى صدور بيان من "إسرائيل"، وعادةً ما تُعتمد التصريحات والمعلومات الصادرة عن جيش الاحتلال والمسؤولين الحكوميين بسرعة، بينما تخضع التصريحات والمعلومات الصادرة عن الفلسطينيين لتدقيق شديد وتُعالج ببطء.

ويذكر أن شاليف، صحفية "إسرائيلية" عملت في وسائل إعلام محلية مثل هآرتس، i24NEWS، ووالا!. ⭕️

وبحسب بيان شبكة سي إن إن "عملت شاليف سابقاً منتجةً متعددة المنصات في مكتب الشبكة في أبو ظبي، ولعبت دوراً واسعاً في تغطية CNN الإخبارية في جميع أنحاء المنطقة".

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شاليف #تال شاليف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة