معاريف: عملية الدوحة تكشف مأزق نتنياهو وتدفع نحو العزلة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة معاريف العبرية، في مقال للكاتب بن كاسبيت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنّى علنًا المسؤولية الكاملة عن العملية التي استهدفت قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن ينقلب المشهد سريعًا من احتفالات إلى حالة ارتباك وخوف من فشل مدوٍّ.

ففي الساعات الأولى بعد القصف، صدرت بيانات رسمية باللغتين العبرية والإنجليزية تؤكد أن العملية "إسرائيلية بحتة" وبقرار شخصي من نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس. البيان الإنجليزي، الذي جاء بطلب من واشنطن، كان محاولة أمريكية للنأي بنفسها عن العملية، بينما كان نتنياهو حريصًا على تسجيل "المجد" باسمه وحده.

لكن مع حلول اليوم التالي، تراجعت النشوة وحلّت محلها شكوك ثقيلة. تقارير إعلامية أظهرت أن قادة حماس ربما نجوا من الاستهداف، وأن الغضب الأمريكي والقطري بلغ ذروته، فيما حذّر مراقبون من أن إسرائيل تسير بسرعة نحو عزلة دولية تشبه عزلة كوريا الشمالية.

الكاتب أشار إلى أن كبار المسؤولين الأمنيين، مثل رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد دافيد برنياع ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، كانوا قد أبدوا تحفظات على "توقيت" العملية، بينما تجاهلهم نتنياهو ومضى في المقامرة منفردًا.

ويضيف كاسبيت أن "المسؤولية" التي تباهى بها نتنياهو تحوّلت الآن إلى عبء ثقيل: لا يستطيع التراجع عنها ولا تحمّل تبعاتها، خاصة مع تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية. فبينما وُصف الثلاثاء بأنه يوم "الجنرال العظيم بيبي"، جاء الأربعاء ليحوّله إلى مقامر خاسر يقود إسرائيل إلى مأزق أخطر في حرب غزة.