قيادي بحماس: محاولة اغتيال قادة الحركة لن يغير مواقفها ومطالبها

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم، الخميس، أن استهداف الوفد المفاوض في العاصمة القطرية لم يكن مجرد محاولة اغتيال، بل عدوان شامل على الوساطة والدور العربي والإسلامي.

وفي كلمة مصوّرة، نعى برهوم الشهداء الستة، بينهم عنصر من قوات الأمن القطرية، الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على الدوحة، مشيراً إلى أن امتزاج الدم الفلسطيني بالقطري يؤكد أن المعركة مع الاحتلال ليست معركة فلسطين وحدها، بل معركة الأمة بأكملها.

وأوضح أن محاولة الاغتيال وقعت بعد يوم واحد من لقاء رئيس الوزراء القطري وتسلمه المقترح الأميركي الجديد، وفي لحظة كان الوفد يناقش فيها الرد عليه، معتبراً أن استهداف منازل القيادات وعائلاتهم هو قصف لمسار التفاوض نفسه وللدور القطري والمصري في الوساطة.

وشدد برهوم على أن الإدارة الأميركية شريك كامل في هذه الجريمة عبر توفير الغطاء السياسي والدعم العسكري للاحتلال، محملاً إياها المسؤولية الأخلاقية والسياسية.

وأكد أن دماء القادة ليست أغلى من دماء الأطفال والنساء في غزة، وأن هذه الجرائم لن تكسر إرادة الحركة، بل تزيدها ثباتاً.

وطالب الدول العربية والإسلامية باستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني لمحاسبة نتنياهو وحكومته، والتحرك العاجل لوقف الحرب والإبادة والتجويع بحق شعب غزة.

كما ثمّن تضامن الشعوب والحكومات مع قطر والمقاومة، مؤكداً تمسك حماس بمطالبها: وقف العدوان، الانسحاب الكامل من غزة، تبادل أسرى حقيقي، والإغاثة وإعادة الإعمار.