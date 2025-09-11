محادثة متوترة بين ترامب ونتنياهو عقب هجوم الدوحة.. ما الذي اكتشفه الحليف الأكبر لـ"إسرائيل"؟

ترجمة عبد الله الزطمة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضباً شديداً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن علم من الجيش الأمريكي وليس من نتنياهو بالهجوم الذي استهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقاً لمسؤولين في إدارة ترامب، فقد دار بينهما حديث حاد، اتهم خلاله ترامب نتنياهو بـ"مفاجأته" بخطوة غير منسّقة ووصف الهجوم على قطر، الحليف الأمريكي والوسيط في مفاوضات حماس، بأنه "قرار غير حكيم".

وأكدت المصادر أن الرئيس الأمريكي شعر بـ"إحباط متزايد" من نتنياهو الذي يتخذ، على حد وصفها، خطوات عدائية متكررة تضع واشنطن في مواقف صعبة، من بينها التصعيد مع إيران والهجمات على الحوثيين.

وبعد يوم من المحادثة المشحونة، أجرى الطرفان اتصالاً ثانياً اتسم بالهدوء، حيث سأل ترامب نتنياهو عن نتائج العملية، فأجاب الأخير بأنه لا يعرف ما إذا كانت ناجحة، بينما أعلنت حماس فشلها.

وفي واشنطن، رأت منى يعقوبيان، الباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية، أن الهجوم على الدوحة قوّض أجندة ترامب في الشرق الأوسط، معتبرة أن نهجه غير المستقر أتاح لـ(إسرائيل) هامشاً واسعاً للتحرك.

وصرّح وزير الخارجية القطري، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "كان يضيّع وقتنا بشأن الوساطة ولم يكن جديًا" في أي من مسارات التفاوض.

وأكد الوزير، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، أنه لا يجد كلمات للتعبير عن مدى الغضب من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، واصفًا إياه بأنه "إرهاب دولة وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأضاف أن هناك بحثًا جادًا مع الشركاء الإقليميين بشأن طبيعة الرد على هذا العدوان، معربًا عن أمله بأن يكون الرد حقيقيًا وقادرًا على وقف "بلطجة إسرائيل".

وشدد على أن قطر لن تقبل بتهديدات نتنياهو، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الاحتلال من تجويع سكان غزة وسياسات عدوانية "غير مقبول على الإطلاق".

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين