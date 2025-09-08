"حماس" تثمِّن قرار الحكومة الإسبانية منع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال

ثمَّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الحكومة الإسبانية اليوم منع تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر التي تنقل له الأسلحة والمنظومات العسكرية.

واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، قرار الحكومة الإسبانية خطوة سياسية وأخلاقية مهمة على مسار الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت الدول المصدّرة للسلاح إلى الكيان الفاشي لاتخاذ خطوات مماثلة، بالتوازي مع تصعيد كل أشكال الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني على الاحتلال المجرم، لإلزامه بوقف المجازر المروّعة ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي تمثل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية والقوانين والأعراف الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين