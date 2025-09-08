قراءةٌ عسكرية: لماذا تُمثِّل عملية القدس نموذجًا تكتيكيًا للتَّأثير العسكري والسياسي والنفسي على الاحتلال؟

قال الباحث الفلسطيني المختص في الشؤون العسكرية رامي أبو زبيدة، إنَّ عملية القدس البطولية التي نفذها مقاومان فلسطينيان تمثل نموذجاً تكتيكياً واستراتيجياً يجمع بين التأثير العسكري والسياسي والنفسي.

وأوضح أبو زبيدة، أنَّ نقل المعركة إلى قلب المدن المُحتلَّة، تمثِّل نقطة ضغط على الجبهة الداخلية للعدو وتختبر جاهزيته الأمنية، وتؤثر على الخطط العسكرية بما في ذلك استدعاء الاحتياط وزيادة التأهّب مع اقتراب الأعياد.

وأشار إلى أن العملية النوعية في القدس، تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الحسابات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع "الإسرائيلي"، وتبرهن على قدرة المقاومة على استهداف الاحتلال رغم كل ادعاءات «الحسم العسكري» و«نزع السلاح»، مؤكدة هشاشة المنظومة الأمنية للعدو وقدرة الفلسطينيين على فرض قواعد اشتباك جديدة.

وأعلنت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم الاثنين، مقتل 6 مستوطنين وإصابة 11 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "راموت" شمال بالقدس المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن مسلحَين صعدا إلى حافلة "إسرائيلية" في منطقة تقاطع "رامات" شمال القدس، وأطلقا النار من مسافة صفر تجاه الركاب، ما أسفر عن وقوع 6 قتلى، وإصابة 6 مستوطنين بجراح وُصفت بالخطيرة، فيما أُصيب اثنان آخرون بجروح مستوطنين، و3 بجروح طفيفة.

المصدر / فلسطين أون لاين