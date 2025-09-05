"عقب تدميره وتشريد عشرات العائلات".. إدارة برج مشتهى تردُّ على مزاعم الاحتلال

نفت إدارة برج مشتهى جملةً وتفصيلاً الأكاذيب التي يروجها الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكدةً أن البرج، يخضع لرقابة صارمة من قبل الإدارة، ولا يُسمح بدخوله إلا للمدنيين النازحين فقط.

وأكدت الإدارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بشكل قاطع خلو البرج من أي كاميرات أو تجهيزات أمنية، وأن جميع طوابقه مفتوحة ومكشوفة ولا تحتوي على أي مشاهد أو أسلحة خفيفة أو ثقيلة.

وطالبت الإدارة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التنديد بهذا الاستهداف الهمجي للمدنيين الأبرياء، معلنةً عزمها ملاحقة الحكومة الإسرائيلية في جميع المحافل القانونية والدولية، للمطالبة بتعويضات مالية ومحاسبة كل من أصدر وشارك في تنفيذ هذه الجريمة النكراء.

وظهر اليوم، دمَّر الاحتلال برج مشتهى المؤلف من عدة طبقات في غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

ويعد برج مشتهى من الأبراج السكنية الكبيرة في مدينة غزة، وكان يؤوي عشرات العائلات النازحة التي فقدت منازلها جراء العدوان المتواصل، لتجد نفسها اليوم بلا مأوى من جديد.

ويأتي استهداف برج مشتهى في إطار سلسلة طويلة من الغارات الإسرائيلية التي طالت الأبراج السكنية والمباني المدنية في مختلف مناطق قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه الهجمات الجوية بشكل مكثف، مخلّفةً دمارًا واسعًا وتشريدًا متزايدًا للأهالي.

المصدر / فلسطين أون لاين