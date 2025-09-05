مؤسسات الأسرى تدين القرار الأمريكي بفرض عقوبات على 3 مؤسسات حقوقية فلسطينية

أدانت مؤسسات الأسرى القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والقاضي بفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية هي: مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عقابًا لها على دورها في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة في ظل حرب الإبادة المستمرة.

وأكدت المؤسسات في بيان يوم الجمعة، أنّ هذا القرار، الذي يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من قرار مماثل بتصنيف مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على قوائم "الإرهاب"، وفرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، يُشكّل عدوانًا أمريكيًا مباشرًا على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمنظومة الحقوقية برمتها، ويعكس تواطؤًا واضحًا في جريمة الإبادة الجماعية.

وشدّدت على أنّ استهداف مؤسسات فلسطينية راسخة عملت لعقود في فضح انتهاكات الاحتلال إنما يهدف إلى تصفية المجتمع المدني والحقوقي الفلسطيني في مرحلة تُعدّ من أكثر المراحل دموية بحق شعبنا.

ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى إدانة القرار الأمريكي الذي يسعى لضرب المنظومة الحقوقية الفلسطينية، في ظل استمرار الإبادة الجماعية وتواطؤ المجتمع الدولي، والتجاهل الممنهج لأصوات الأحرار الداعمة للحق الفلسطيني.

وطالبت بمضاعفة الدعم للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية باعتبار ذلك جزءًا من دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحماية وجوده.

