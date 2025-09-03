حماس تعزّي السودان في ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي في دارفور

قدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تعازيها، للسودان، في وفاة أكثر من ألف شخص، جراء كارثة الانزلاق الأرضي التي سببتها أمطار غزيرة بولاية وسط دارفور غربي البلاد.

وقالت "حماس" في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تابعت "بألم وحزن بالغين خبر الانزلاقات الأرضية المؤلمة، التي وقعت في إقليم دارفور غربي السودان، وراح ضحيّتها المئات من السكَّان.

وأضافت: "نعرب عن خالص التعازي والمواساة للسودان الشقيق، قيادة وشعباً، ولأهالي الضحايا، ونعبّر عن تضامننا الكامل مع الشعب السوداني الشقيق في هذا المصاب الأليم".

وتوفي أكثر من ألف شخص في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور غرب السودان، بما وصف أنه واحد من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ السودان الحديث.

وقال بيان صادرعن "حركة تحرير السودان- فصيل عبد الواحد محمد نور"، إن انهياراً للتربة ضرب قرية ترسين في 31 أغسطس/آب بعد أسبوع من هطول الأمطار الغزيرة، وإن جميع سكانها لقوا حتفهم بعد انهيارات التربة التي أعقبت أمطاراً غزيرة هطلت في المنطقة، باستثناء شخص واحد.

ووفقاً لبيان الحركة، يُقدر عدد الضحايا بأكثر من ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين