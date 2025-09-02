احتجاجات حريدية في "تل هشومير" ضد تجنيد الهاربين من التجنيد: "الجيش أسوأ من أوشفيتز"

فلسطين أون لاين

02 سبتمبر 2025 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
ترجمة عبد الله الزطمة

تظاهر عشرات من اليهود "الحريديم"، اليوم (الثلاثاء)، أمام مكتب التجنيد في "تل هشومير"، احتجاجًا على يوم خاص أطلقه "جيش الاحتلال" لتجنيد الفارين من الخدمة ضمن مبادرة "البدء من جديد"، التي تتيح إلغاء مذكرات التوقيف مقابل التجنيد.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء، فقد ردّد بعض المحتجين شعارات حادة، منها: "الجيش أسوأ من أوشفيتز -معسكرات اعتقال نازيةـ"، وحاولوا إغلاق مدخل القاعدة. وقد اندلعت مواجهات مع الشرطة، وحضر عضو "الكنيست" تسفي سوكوت لدعم المتظاهرين.

وتهدف المبادرة إلى تسوية وضع نحو 14,600 هارب من التجنيد، معظمهم من "الحريديم"، لكن سجل فقط 180 شخصًا حتى الآن. من جهتهم، وصف قادة "الحريديم" الخطوة بأنها "فخ" لإجبار شبابهم على الخدمة في مؤسسة لا تتماشى مع معتقداتهم.
 

