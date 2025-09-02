بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وفرض "عقوبات صارمة" على "إسرائيل"

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول الجاري، مشيرًا أيضا إلى عزم بروكسل على فرض "عقوبات صارمة" على "إسرائيل".

ويأتي قرار بلجيكا في وقت أعلنت فيه عدة دول، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، عن خطط مماثلة للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنضم بذلك إلى 147 دولة سبق أن اعترفت بها.

و قال وزير الخارجية البلجيكي في منشور على منصة "إكس" إن "بلجيكا ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، مما يمهد الطريق لحل الدولتين".

وأضاف أن هذا القرار يأتي "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وخاصة في غزة، وردًا على العنف الذي ترتكبه "إسرائيل" في انتهاك للقانون الدولي".

وأشار بريفو إلى أن بلجيكا ستفرض أيضًا 12 عقوبة "صارمة" على "إسرائيل"، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات "الإسرائيلية".

وفي 30 تموز الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن 15 دولة وجّهت نداء جماعيا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين.

ووقعت دول أخرى على الدعوة، وهي أندورا وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.

وأعربت 9 دول منها -لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية- عن استعدادها أو اهتمامها الإيجابي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو.

وقضت أعلى محكمة بالأمم المتحدة العام الماضي بأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية، ومستوطناتها غير قانوني ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات