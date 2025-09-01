الوثيقة السرية لعربات جدعون.. دلالات الفشل وتوقيت الكشف؟!

رغم تصدير الرواية الرسمية في "إسرائيل" بأن عملية عربات جدعون حققت أهدافها وستنتقل للمرحلة الثانية، لم يكن مفاجئاً أن يقر جيش الاحتلال الإسرائيلي داخلياً بفشلها رسمياً، فبعد نشر القناة الإسرائيلية 12 تقريراً وثيقة سرية تعترف للمرة الأولى بشكل صريح بفشل العملية في تحقيق أهدافها الجوهرية، وعلى رأسها إعادة الجنود الأسرى وإخضاع حركة حماس، إذ إن هذا الاعتراف ينسف الرواية والسردية الرسمية الإسرائيلية التي روجت طوال الأشهر الأخيرة أن العملية ناجحة وحققت أهدافها، جاءت الصدمة من توقيت الكشف عن وثيقة سرية تصف العملية بأنها لم تحقق أهدافها فعلياً.

الوثيقة تكشف عن ثلاثة إخفاقات قاتلة للجيش الإسرائيلي، تمثلت في غياب المواءمة العملياتية في أسلوب المقاومة القائم على سلاح الأنفاق وحرب المدن والشوارع، وبطء الإيقاع والتخطيط العشوائي الذي جعل "الجيش" يكرر دخول مناطق في قطاع غزة سبق أن أعلن السيطرة عليها، والفشل في إدارة البعد الإنساني والإعلامي، مقابل تفوق لحماس في الهيمنة على خطاب المشهد الدولي بخطاب التجويع والحصار والمعاناة الإنسانية.

تسريب الوثيقة الآن ليس صدفة، بل يأتي في توقيت حساس وعشية اجتماعات أمنية وعسكرية وسياسية تخوضها "إسرائيل" لمناقشة المرحلة المقبلة من الحرب ووسط مطالبات إسرائيلية بإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها، لكن هناك رسالة مهمة وبارزة في هذه الوثيقة المسربة، هي أنه لا يمكن تكرار عربات جدعون بذات الطريقة والأسلوب وانتظار نتائج مختلفة هذه المرة، وكل ما يعني الجمهور داخل "إسرائيل"، ومعهم أهالي الجنود الأسرى، هو إعادتهم أحياء، لا عدد الأنفاق التي دُمرت أو المباني التي سُوّيت بالأرض بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية، أو حتى بأرواح المدنيين الفلسطينيين الذين يُقتلون يومياً.

صحيح أن هذا الاعتراف الذي جاء في الوثيقة يندرج في سياق داخلي لاستخلاص الدروس من معركة مستمرة بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية، إلا أن تسريبه للإعلام في هذا التوقيت يفتح الباب على مصراعيه لقراءة معمقة أكثر، من حيث الأبعاد والتوقيت من جهة، وفي السياق الأوسع للحرب على غزة من جهة أخرى.

لعل من أهم وأبرز القضايا التي يمكن التوقف عندها، هو أن الوثيقة تخلص إلى نتيجة مهمة مفادها أن عربات جدعون لم تحقق أهدافها الحاسمة، وأن الكلفة السياسية والأمنية تزايدت من دون تحقيق هدف استراتيجي كما يريد نتنياهو.

حال الإنكار الذي تعيشه المؤسسة الرسمية في "إسرائيل" أن "الجيش" الإسرائيلي حقق أهدافه وأنه بصدد الانتقال إلى المرحلة الثانية، يعكس صورة من التضارب، وهذا التضارب يعبر عن فجوة واضحة وصريحة في السردية الإسرائيلية بين المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، فمن جهة، تصدر وثائق داخلية صريحة تعترف بالفشل والإخفاق بكل وضوح ، يقابلها خطاب رسمي معاكس للحقيقة، وهذا يدلّ على أن نتنياهو وحكومته يعيشان حالاً من الإنكار، لا يوجد تفسير لها سوى الارتهان للحسابات السياسية.

تاريخياً، هذا الإنكار سبق أن حدث، وهذا الأسلوب ليس جديداً على "إسرائيل"، إذ غالباً ما تعترف الوثائق الداخلية ولجان التحقيق بالفشل والإخفاق مقابل إنكار المستوى السياسي، وهذا سبق أن حدث في حرب "إسرائيل" مع حزب الله في تموز 2006، إذ أقر "الجيش" الإسرائيلي داخلياً بالفشل، فيما لم يجرؤ المستوى السياسي آنذاك على الإقرار بالإخفاق.

دلالات التوقيت مهمة، ولعل السؤال الأبرز الذي قد يسأله كثيرون، لماذا كُشف عن هذه الوثيقة في هذا التوقيت تحديداً؟