حماس تثمن دعوة ماليزيا لتعليق عضوية "إسرائيل" وفرض عقوبات عليها

متابعة/ فلسطين أون لاين

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة دعوة ماليزيا لتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة وفرض عقوبات عليها.

ودعت الحركة في بيان صحفي الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم إلى تبني هذه الدعوة والتحرك بكل الوسائل داخل أروقة الأمم المتحدة، لدفع المجتمع الدولي نحو تعليق عضوية الكيان الصهيوني المجرم وفرض عقوبات فورية عليه لوقف جرائم الإبادة والتجويع المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس أن استمرار العدوان على قطاع غزة يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، جددت ماليزيا مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق عضويته في الأمم المتحدة وفرض عقوبات شاملة عليه، في ظل استمرار عدوانه على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن في تصريحات صحفية، إن بلاده طرحت هذا الموضوع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، وستجدد الدعوة في الدورة المقبلة.