واشنطن تمنع عباس ووفد السلطة من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة نيويورك بوست أن الولايات المتحدة قررت عدم السماح للمسؤولين والدبلوماسيين الفلسطينيين، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل في نيويورك.

وبحسب تقرير الصحيفة، أوصت وزارة الخارجية الأميركية برفض جميع طلبات التأشيرات المقدمة من قبل مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب إلغاء التأشيرات التي صدرت قبل 31 تموز/ يوليو الماضي.

ويأتي القرار في إطار العقوبات التي فرضتها الخارجية الأميركية على كل من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في التاريخ ذاته، بزعم عدم امتثالهما لـ"قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989" و"قانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "امتثالاً للقوانين ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، قرر وزير الخارجية ماركو روبيو رفض منح التأشيرات وإلغاؤها بالنسبة لأعضاء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة المقبلة".

وأضاف: "قبل أن يتم التعامل معهما بجدية كشريكين من أجل السلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية نبذ الإرهاب، ووقف حملات الحرب القانونية، والتخلي عن السعي للاعتراف الأحادي بالدولة".