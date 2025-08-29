فلسطين أون لاين

29 اغسطس 2025 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
 39 حالة وفاة بالتَّجويع منذ إعلان المجاعة في غزَّة.. حصيلةٌ تتصاعد

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم وفاة 5 فلسطينيين بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع عدد شهداء المجاعة إلى 322 بينهم 121 طفلاً، جرَّاء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس 2025، سُجّلت 44 حالة وفاة، من بينهم 6 أطفال.

ومن جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية منير البرش، "سنعاني لأجيال من سوء التغذية والمشكلات النفسية والإنجابية"، مشددًا على أنَّ المجتمع الدولي لم يتخذ أي خطوة حتى الآن بشأن إعلان المجاعة بغزة. 

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و966 شهيدًا، و159 ألفا و266 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
