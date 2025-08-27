مصدر ينفي الإشاعات حول اغتيال القائد خليل الحية ويؤكِّد: محاولات كاذبة لن تُزعزع ثقة جماهيرنا بقياداتها

نفى مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ما تردد من أنباء حول اغتيال القيادي الدكتور خليل الحية، مؤكدًا أنها مجرد إشاعات كاذبة تندرج في إطار الحرب النفسية والإعلامية التي يقودها الاحتلال ضد شعبنا وقياداته.

وشدد المصدر على أن هذه المحاولات الفاشلة لن تنجح في زعزعة ثقة جماهيرنا بقياداتها، ولا في انتزاع المواقف الثابتة التي جسدها الدكتور الحية ورفاقه عبر مسيرة طويلة من الصمود والتحدي.

وأكد أن الإشاعة سلاح العاجز، وأن شعبنا اعتاد أن يخرج من مثل هذه الحملات أكثر ثباتًا وتمسكًا بخياراته الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين