مصر تدعو لممارسة الضغط على (إسرائيل) وفرض تهدئة عاجلة بغزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

دعت مصر، الاثنين، المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل لإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حالياً للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وارتكاب جرائم واسعة بحق المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بمقر المنظمة بمدينة جدة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد عبد العاطي أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها الممنهجة وارتكاب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، مستخدمة الحصار والتجويع وعرقلة عمل المؤسسات الأممية، بهدف دفع السكان إلى قبول التهجير، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.

وأشار الوزير إلى أن القطاع يحتاج يومياً إلى 700 شاحنة مساعدات لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مؤكداً وجود أكثر من 5 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات على الجانب المصري من معبر رفح، إلا أن دخولها يواجه عراقيل إسرائيلية تحول دون تدفقها.

كما دانت مصر توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وحملت تل أبيب المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب وتجاهل محاولات الوسطاء للتوصل إلى تهدئة، بما فيها المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس ويهدف إلى إطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات، وممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالصفقة المطروحة حالياً، وفق مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأشار الوزير إلى رفض مصر القاطع للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، مؤكداً أنها تعكس غطرسة القوة ولن تسمح مصر بتنفيذها.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، أدت إلى استشهاد 62,744 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 158,259 آخرين، وفقدان أكثر من 9 آلاف شخص، ونزوح مئات الآلاف، فيما قتلت المجاعة المفرطة 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلاً.