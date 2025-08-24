مستشفى الشِّفاء بغزَّة يحذِّر من أزمة غذائيَّة تهدِّد حياة المرضى

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر رئيس قسم التغذية في مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد كحيل، من تفاقم الأزمة الغذائية في المستشفى وتأثيرها المباشر على حياة المرضى، مشيراً إلى تسجيل أكثر من 800 حالة سوء تغذية، بينهم ثلث الحالات خطيرة و13 حالة مهددة بالوفاة المباشرة.

وأوضح كحيل، في تصريح صحافي، أن نفاد التغذية الوريدية والأنبوبية بالكامل يزيد من خطورة الوضع الصحي للمرضى بعد العمليات الجراحية، ويؤثر بشكل خاص على الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

وأشار إلى أن أكثر من 110 أطفال يعانون من سوء التغذية، فيما يولد ثلث المواليد بوزن أقل من 2.5 كغم.

وأضاف أن النساء الحوامل والمرضعات يواجهن فقر دم ونقصاً حاداً في الفيتامينات والمعادن، ما يرفع خطر الولادة المبكرة ونقص الوزن.

كما أكد أن كبار السن ومرضى الفشل الكلوي والجلطات يحتاجون إلى أنظمة غذائية خاصة غير متوفرة، في حين يؤدي غياب البروتينات الحيوانية والخضار والفواكه الطازجة إلى تفاقم الأزمة الصحية، ويؤخر الاعتماد على المعلبات عملية الشفاء.

وقال كحيل إن الوضع يشكل تهديداً حقيقياً على حياة المرضى، داعياً الجهات المعنية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وإنقاذ حياة المحتاجين.