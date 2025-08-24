وزارة الدَّاخليَّة تحذِّر من تهجير قسريّ لسكَّان مدينة غزَّة نحو المجهول

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد، من خطورة مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير سكان مدينة غزة والنازحين إليها، عبر سياسات المجازر اليومية والتجويع والإرهاب النفسي.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي، لها أن ما يقوم به الاحتلال من قصف مكثف وتدمير أحياء كاملة باستخدام مواد شديدة الانفجار، إلى جانب مواصلة سياسة الإبادة الجماعية ضد المدنيين، يشكّل وصمة عار على جبين الإنسانية.

ودعت الداخلية المواطنين في مدينة غزة إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال ومغادرة بيوتهم أو النزوح جنوباً، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أي مكان آمن في القطاع، حتى في المناطق التي يزعم الاحتلال أنها إنسانية"، حيث واصل استهداف خيام النازحين فيها.

وشدد البيان على أن التجارب السابقة منذ بداية الحرب أثبتت زيف مزاعم الاحتلال بوجود مناطق آمنة، إذ عاش النازحون أوضاعاً مأساوية بعد انتقالهم جنوباً.

وطالبت وزارة الداخلية المجتمع الدولي والوسطاء بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ضد المدنيين، ومنع تنفيذ مخطط تهجير سكان محافظتي غزة وشمال غزة.