جماهير نادٍ إيطالي يحولون المدرجات إلى لوحة إنسانية فلسطينية

حضرت فلسطين بقوة في أولى مباريات نادي ليفورنو أمام ضيفه تيرنانا، التي جرت أمس الجمعة على ملعب "أرماندو بيتشي" ضمن الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الثالثة الإيطالية، حيث رفعت جماهير أصحاب الأرض الأعلام الفلسطينية بكثافة، مردّدة شعارات تندد بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومع دخول اللاعبين أرضية الملعب، أمس الجمعة، رفعت الجماهير لافتة مؤثرة حملت رسالة مباشرة إلى العالم: "دقيقة صمت على ضحايا الإبادة الفلسطينية"، فيما ازدانت المدرجات بعشرات الأعلام الفلسطينية التي رفرفت في مشهد إنساني لافت، رافقته هتافات تضامنية واسعة مع الشعب الفلسطيني.

صحيفة "كورييري توسكانو" الإيطالية أشارت إلى أن ليفورنو يعيش منذ أيام على وقع موجة تضامنية متصاعدة مع فلسطين، إذ تحولت شوارع المدينة وواجهات مبانيها إلى لوحة فسيفسائية من الأعلام الفلسطينية، رافقتها لافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة"، "أوقفوا إطلاق النار فوراً"، و"الحرية لفلسطين".

وبحسب الصحيفة، لم تقتصر مظاهر الدعم على مدرجات كرة القدم، بل امتدت إلى مسيرات واعتصامات يومية يشارك فيها مئات المواطنين، احتجاجاً على القصف المستمر ضد المدنيين في غزة، مع تسليط الضوء على معاناة الأطفال باعتبارهم "الضحايا الأوائل والأكثر هشاشة" في النزاع.

وهكذا تحولت مباراة كروية في افتتاح دوري الدرجة الثالثة الإيطالية إلى رسالة سياسية وإنسانية، عكست حضور فلسطين في الوجدان الشعبي بمدينة ليفورنو، ومنحت المشهد الرياضي بعداً أوسع تجاوز حدود الملاعب.

وجاءت هذه الخطوة في لحظة حساسة تتكثف فيها الدعوات الدولية إلى وقف التصعيد في غزة، وهو الأمر الذي أضفى عليها بُعداً إنسانياً يتخطى حدود كرة القدم، ليؤكد أن المدرجات قد تتحول إلى منابر تعبّر عن القضايا العادلة.

أما على أرضية الملعب، فقد نجح ليفورنو في تدشين عودته إلى منافسات الدرجة الثالثة بانتصار ثمين على تيرنانا بنتيجة هدف دون رد، فاتحاً الطريق أمام رحلة جديدة يسعى من خلالها لاستعادة مكانته بين الكبار، بعد سنوات صعبة عانى خلالها الهبوط وأزمات مالية كادت تعصف بتاريخ الفريق.

