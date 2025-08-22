فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأمم المتحدة ستعلن المجاعة في غزَّة

إقالة 15 ضابطًا بسلاح "الجو الإسرائيلي" طالبوا بإنهاء الحرب على غزَّة

الاحتلال يخطر بإخلاء 17 عائلة من منازلها في أم طوبا بالقدس المحتلة

المنظمات الأهلية: العديد من مستشفيات غزة باتت ركامًا بسبب القصف "الإسرائيلي"

بالأسماء.. الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضَّفة الغربيّة

استشهاد الرضيعة غدير بريكة في خانيونس نتيجة سوء التغذية

نسفٌ للمنازل وقصفٌ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 686

الأورومتوسطي: قتل "إسرائيل" المزارعين الفلسطينيين جزءٌ من نهج متكرر لتكريس التجويع بغزَّة

"الأونروا": أطفال غزَّة محاصرون في مساحات آخذة في الانكماش ولا بدَّ من وقف فوري لإطلاق النَّار

20 شهيدًا وإصابات.. الاحتلال يرتكب مجزرتين داميتين في مدينة غزَّة

استشهاد الرضيعة غدير بريكة في خانيونس نتيجة سوء التغذية

22 اغسطس 2025 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
...
استشهاد الرضيعة غدير بريكة في خانيونس نتيجة سوء التغذية

أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، استشهاد الرضيعة غدير بريكة (5 أشهر) في مجمع ناصر الطبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، بعد معاناة مع سوء التغذية الحاد، جراء الحصار "الإسرائيلي" المتواصل ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتعد حالة الرضيعة "بريكة" واحدة من الحالات المتكررة، التي تعكس حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة إثر الحصار التواصل.

وفي وقت سابق، حذَّر برنامج الأغذية العالمي من أن نحو نصف مليون إنسان في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة، في ظل استمرار الحصار ونقص المساعدات.

وأوضح "الأغذية العالمي"، أن ما يتم إدخاله من مساعدات يمثل 47% فقط من الهدف اليومي الذي يحتاجه البرنامج لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

وأكد، أنه لا يمكن استئناف عمليات التوزيع، أو توفير الوجبات الساخنة، أو تشغيل المخابز المدعومة، دون زيادة كمية المساعدات. وشدد على أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتوسيع نطاق الإغاثة وتخفيف الكارثة الإنسانية.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدًا و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #وفيات بسبب المجاعة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة