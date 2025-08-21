اجتماع طارئ "للتعاون الإسلامي" لبحث مواجهة احتلال غزة

الأناضول/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اعتزامها عقد اجتماع وزاري طارئ الاثنين المقبل، لتنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية الى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الاسرائيلية الكاملة على قطاع غزة.

وجرت التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع استثنائي الاثنين لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وفق بيان للمنظمة صدر الخميس.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي بحسب البيان بـ"هدف تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الاسرائيلية الكاملة على قطاع غزة".

ولتنسيق المواقف أيضا لمواجهة "جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير والحصار الاسرائيلي والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة"، وفق البيان.

وتجاهل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو (المطلوب للجنائية الدولية)، انتظار الوسطاء لرد تل أبيب على مقترح التهدئة بقطاع غزة، وقال مساء الأربعاء، إنه وجّه بتسريع (تنفيذ خطة) احتلال مدينة غزة (التي أقرت في 8 أغسطس/آب الجاري)، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير كامل القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وفي 11 أغسطس، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان للأناضول.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و192 شهيدًا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.

