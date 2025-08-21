تركيا تشدد القيود على حركة السفن المرتبطة بـ (إسرائيل)

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت مصادر في قطاع الشحن البحري أن سلطات الموانئ التركية بدأت بشكل غير رسمي مطالبة وكالات الشحن بتقديم خطابات ضمان تؤكد أن السفن القادمة أو المغادرة غير مرتبطة بـ (إسرائيل)، ولا تحمل أي بضائع عسكرية أو خطرة متجهة إلى تل أبيب.

وبحسب ما نقلت المصادر، فإن مكتب القبطان في الموانئ التركية أصدر تعليمات شفهية لوكالات الميناء بضرورة تقديم ضمانات مكتوبة، رغم عدم صدور أي تعميم رسمي حتى الآن.

وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تسري على الموانئ في مختلف أنحاء تركيا.

ووفقاً لمصدر آخر، يتضمن خطاب الضمان عدم وجود أي صلة لمالكي السفينة أو مديريها أو مشغليها بإسرائيل، والتأكيد على أن السفينة لا تحمل أنواعاً محددة من البضائع، مثل المتفجرات، المواد المشعة، أو المعدات العسكرية، والمتجهة إلى إسرائيل.

وكانت تركيا قد أعلنت في العام الماضي قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل، والتي بلغت قيمتها نحو 7 مليارات دولار سنوياً، وذلك احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.