بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين
أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن سراح 10 أسرى من قطاع غزة، كانوا قد احتجزوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن طواقمها تولت الإشراف على عملية الإفراج، حيث تم نقل المعتقلين المفرج عنهم عبر معبر "كيسوفيم" إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي الفحوص الطبية اللازمة، كما تم التواصل مع عائلاتهم فور وصولهم.
وفقًا لمكتب إعلام الأسرى، شملت قائمة المعتقلين الذين أُفرج عنهم:
- الأسير/ عاصم خالد إبراهيم الصوفي – 27 عامًا من سكان رفح
- الأسير/ مرزوق حسن مرزوق البيوك – 45 عامًا من سكان خان يونس
- الأسير/ عطا الله عمرو شعبان– 36 عامًا من سكان جباليا
- الأسير/ روحي محمد خليل سلطان – 51 عامًا من سكان جباليا
- الأسير/ سفيان حسن إبراهيم الشاعر – 19 عامًا من سكان رفح
- الأسير/ مجدي جمال خالد نبهان – 36 عامًا من سكان جباليا
- الأسير/ محمد أحمد كمال نعيم – 17 عامًا من سكان غزة (الزيتون)
- الأسير/ مهند حسن سليم شلايل – 30 عامًا من سكان جباليا
- الأسير/ عماد الدين محمود دردونة – 40 عامًا من سكان جباليا
- الأسير/ إبراهيم محمود جميل دردونة – 45 عامًا من سكان جباليا