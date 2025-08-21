حماس: اليوم الدولي لضحايا الإرهاب يحمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية وقف العدوان وإنهاء الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنَّ احتفاء الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، وتخليدهم يحمّلهم جميعاً مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، تجاه استمرار الإرهاب الصهيوني ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وضرورة العمل الجاد لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الخميس، "في الوقت الذي تستمر فيه حالة العجز والتقاعس والتخاذل الدولي، والتواطؤ والدعم الأمريكي وبعض الدول الغربية للاحتلال الصهيونازي في حرب الإبادة الجماعية والتجويع وتدمير كل مقوّمات الحياة الإنسانية، التي تمعن في ارتكابها حكومة الاحتلال الفاشية بحق أكثر مليوني إنسان فلسطيني في قطاع غزَّة، منذ 685 يوماً، وراح ضحيّتها أكثر من 62 ألف شهيد، ونحو 160 ألف جريح مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية والشرائع السماوية".

وأوضحت، أنَّ تحقيق شعار "إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم" لن يتأتى بإصدار البيانات والتصريحات المندّدة والرَّافضة للإرهاب الصهيوني فحسب، وإنّما بإنهاء الاحتلال مصدر الإرهاب، وتفعيل إجراءات محاكمة قادته مجرمي الحرب قاتلي الأطفال والنساء والمدنيين، قصفاً وتجويعاً وحصاراً.

وأضافت، أنَّ "شهداء شعبنا منذ سبعة عقود، وخلال حرب الإبادة والتجويع والعدوان في غزَّة والضفة الغربية المحتلة المستمر منذ أكثر من 22 شهراً، ليسوا أرقاماً، بل هم ضحايا إرهاب صهيوني يمارسه محتل قاتل، بدعم أمريكي وطمس وتخاذل دولي".

وأدانت بأشدّ العبارات سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول والمنظمات في التعامل مع ضحايا شعبنا بفعل الإرهاب والعدوان الصهيوني، والوقوف مع الجلاّد دون الضحيّة، ممّا يحمّلها مسؤولية الشراكة والدعم لهذا الإرهاب الصهيوني.

ودعت "حماس" الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اعتبار هذا اليوم الدولي مناسبة عالمية لاستذكار ضحايا شعبنا الفلسطيني بفعل الإرهاب الصهيوني المتواصل على امتداد أراضينا المحتلة، وفرصة لرفع الصوت عالياً والضغط بكل الوسائل لوقف العدوان والإبادة والتجويع ومحاكمة قادة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين