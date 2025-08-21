لواء احتياط: نتنياهو مخطئ والعمليَّة العسكرية في غزة تهدِّد (إسرائيل)

ترجمة عبد الله الزطمة

حذر الجنرال الاحتياطي إسحاق بريك، من مخاطر الهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة غزة، معتبرًا أن العملية لن تقضي على حماس، بل ستؤدي إلى خسائر جسيمة في صفوف الجيش، ومقتل أسرى، وانهيار ثقة الجمهور بالحكومة.

وفي مقال رأي نُشر اليوم الخميس على موقع "معاريف"، انتقد بريك بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن زعمه بأن مدينة غزة هي "مركز قوة حماس" غير دقيق، قائلاً: "المعركة الحاسمة ليست هناك، بل في شبكة الأنفاق المنتشرة تحت الأرض وفي مناطق أخرى من القطاع".

بحسب بريك، فإن رئيس الأركان إيال زامير نفسه أقرّ قبل أسابيع في جلسة لمجلس الوزراء بأن خطة احتلال غزة قد تفشل، مؤكدًا أن تنفيذ العملية سيكلف الجيش "خسائر فادحة" وقد يؤدي إلى مقتل الأسرى المحتجزين في الأنفاق.

ويضيف: "الجيش يستعد لإجلاء نحو مليون مدني من غزة، وهي عملية معقدة ستؤدي إلى سقوط ضحايا، بينما ستبقى حماس قادرة على المناورة تحت الأرض بعيدًا عن مرمى القوات البرية، ما يجعل تطويق المدينة وهزيمتها أمرًا غير ممكن".

وأشار بريك إلى أن (إسرائيل) لم تُجهّز بشكل كافٍ لتدمير الأنفاق، وأن الوحدات المتخصصة قليلة، ولم تُفجَّر حتى الآن سوى أقل من 10% من الشبكة. كما أكد على صعوبة التمييز بين مقاتلي حماس والمدنيين، مما يعقّد مهمة الجيش ويزيد من المخاطر على الأرض.

ويرى بريك أن بقاء الجيش داخل غزة لفترة طويلة سيتحول إلى عبء، مع تصاعد هجمات المقاومة وخسائر مستمرة في صفوف الجنود، مؤكدًا أن الاحتلال سيضطر للانسحاب كما حدث في لبنان، ولكن دون اتفاق سياسي مع حماس، ما سيؤدي إلى مزيد من الفوضى الاستراتيجية.

واختتم بريك مقاله بالقول إن المضي قدمًا في هذه الخطة دون رؤية استراتيجية واضحة سيُنهك (إسرائيل) اقتصاديًا وسياسيًا، ويُعرّضها لمقاطعة دولية، مع حكومة "منفصلة عن الواقع وتفتقر إلى التنسيق والمنطق"، على حد وصفه.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين