اتصالات مصرية مكثفة بشأن غزة.. وعبد العاطي: "الكرة في ملعب إسرائيل"

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، عن إحراز "تقدم مهم" في ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن "الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل".

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، الذي أشار إلى أن عبد العاطي أجرى "اتصالات هاتفية مكثفة" مع كل من نظيره التركي هاكان فيدان، البريطاني ديفيد لامي، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، لمتابعة مستجدات وقف النار في غزة.

وأوضح البيان أن الاتصالات تناولت "الوضع الإقليمي، وجهود الوساطة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد الأسرى".

وأشار عبد العاطي إلى أن التقدم الأخير تجلى في المشاورات التي جرت بالقاهرة مع الوفد الفلسطيني، والتي ركزت على المقترح المقدم من المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والذي وافقت عليه حركة حماس.

وأكد الوزير أن المجتمع الدولي بحاجة للضغط على إسرائيل للموافقة على المقترح، بما يساهم في التخفيف من الكارثة الإنسانية في غزة. كما تطرق إلى التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق.

من جانبهم، أعرب المسؤولون المشاركون عن تقديرهم للدور المصري المحوري في الوساطة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

يأتي هذا بعد الإعلان عن مقترح جديد للوسطاء بشأن تبادل الأسرى وإنهاء العمليات القتالية، والذي وافقت عليه حركة حماس الاثنين.

