في حيِّ الزَّيتون... كتائب القسَّام وسرايا القدس تدمِّران جرَّافات وآليَّات الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية في ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بغزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تدمير جرافة عسكرية صهيونية من نوع "D9" عصر أول أمس الأحد في ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

ونوهت "القسام"، إلى أن مجاهديها أكدوا تدمير الجرافة العسكرية الإسرائيلية في حي الزيتون بعد عودتهم من خطوط القتال.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، تدمير عدد من آليات الاحتلال، في كمائن نصبتها، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، والذي يشهد عدوانا وحشيا خلال الأيام الماضية.

وقالت السرايا، إنها فجرت آلية عسكرية للاحتلال، بواسطة عبوة ثاقب الخرقية، شديدة الانفجار، زرعت مسبقا، في محيط صالة النجوم بحي الزيتون جنوب مدينة غزة الأحد الماضي.

كما أشارت إلى تدميرها آلية عسكرية بواسطة عبوة ثاقب الخرقية شديدة الانفجار، زرعت مسبقا، في منطقة المصلبة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وبثت السرايا، لقطات لقصف مستوطنتين بمحيط غزة، بواسطة صاروخين محليي الصنع، قبل أيام.

وتظهر اللقطات، تجهيز المقاتلين منصات إطلاق الصواريخ، في المحافظة الوسطى، وتجهيز عملية الإطلاق وانطلاق الصاروخين باتجاه الأهداف.

