قطر: المقترح الجديد لوقف حرب غزَّة أفضل ما يمكن تقديمه حاليًّا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، أن المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل "أفضل الخيارات المطروحة"، إذ يفتح الطريق نحو اتفاق شامل ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وقال الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن المنطقة "تعيش لحظة فارقة منذ بداية الحرب على قطاع غزة"، محذرا من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيقود إلى "كارثة إنسانية أكثر خطورة ستتعرض لها مدينة غزة".

وأوضح أن رد حركة حماس كان إيجابيا، ويتطابق إلى حد كبير مع ما سبق أن وافقت عليه إسرائيل، مضيفا أن الوسطاء "ينتظرون الرد الإسرائيلي"، وأنه "في حال وافقت إسرائيل على مقترح وقف النار في غزة سننتقل إلى التفاصيل التقنية".

وبيّن الأنصاري أنه لا يوجد مدى زمني محدد لرد تل أبيب، لكنه أشار إلى أن "إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى ردا سريعا وإيجابيا".

كما كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على اتصال مباشر مع المبعوث الأميركي، لمواصلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وشدد في ختام تصريحاته على أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فلا بد من تطبيقه فورا، خلافا لما حدث في مرات سابقة".

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طاهر النونو، إنَّ المقترح الذي وافقت عليه الحركة، يقف في المنتصف بين موقفها السابق والموقف الإسرائيلي السابق.

وأكد النونو في تصريح صحفي، أمس الاثنين، أن "حماس" قامت بتغليب المصلحة الوطنية بالموافقة على المقترح الجديد الذي يقف في المنتصف.

وأشار النونو إلى أنَّ هناك ضمانات أميركية في بنود مقترح الاتفاق الذي وافقنا عليه، مضيفًا "نأمل أن يؤدي المقترح الجديد إلى مسار لوقف الحرب".

وأعلنت "حماس" موافقتها على المقترح الذي قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان رسمي مساء أمس الإثنين، "حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري.