استشهاد الصحفي إسلام الكومي في قصف الاحتلال على حي الصبرة بغزَّة

19 اغسطس 2025 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
استشهاد الصحفي إسلام الكومي في قصف الاحتلال على حي الصبرة

استشهد الصحفي الفلسطيني إسلام الكومي، مساء أمس الاثنين، خلال تغطيته الميدانية لعدوان الاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ مدفعية الاحتلال قصفت منزلًا يعود لعائلة الغازي في الحي، ما أدى إلى استشهاد الكومي ومواطنة أخرى، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة.

وباستشهاد الكومي، يرتفع عدد الصحفيين الذين قضوا خلال العدوان إلى 239، في ظل استمرار استهداف الطواقم الإعلامية التي تنقل الحقيقة من قلب الميدان.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يُواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 62,000 مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يزيد عن 156,000 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

المصدر / وكالات
